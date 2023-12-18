الاكثر متابعة اليوم - رفيق علي أحمد ينضم لمسلسل ٢٠٢٤ مع نادين نجيم

أعلن الفنان رفيق علي أحمد لبرنامج سينماتك عن انضمامه لمسلسل “عشرين ٢٤” الذي ستلعب بطولته الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، في موسم رمضان المقبل.

رفيق قال أنه دوره سيظهر بالنصف الثاني من المسلسل مشيراً إلى أنه لم يقرأ حتى الآن تفاصيل الشخصية.

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مسلسل “عشرين ٢٤” يعتبر التجربة الثانية لرفيق علي أحمد مع نادين نجيم بعد لقائهما في مسلسل “خمسة ونص”، وعلق رفيق قائلاً: “نادين ممثلة محترفة بشغلها وتقوم بعملها كما يجب وأعتقد أنه بعد مسلسل “خمسة ونص” ثبت أن هناك كمستري بيننا”.

في الختام كشف رفيق عن أن الاحداث التي ستجمع بينهما في مسلسل هذا العام تكمن في صراع رفض الكشف عن تفاصيله.