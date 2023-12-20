شاهد .. خبر حزين عن المطرب المصري أحمد فهمي.. صدم الجمهور بصورة مُبكِية | شاهد

كتب امير فتحي في الأربعاء 20 ديسمبر 2023 02:18 صباحاً - كشف الفنان أحمد فهمي عن تعرضه لأزمة صحية ونشر صورة عبر استوري حسابه الرسمي على “إنستجرام“.

وظهر “فهمي” في الصورة وهو يرتدي القميص الخاص بإحدي المستشفيات وعلق قائلا: “الحمد لله، قدر الله وماشاء فعل الحمد لله”.

أحمد فهمي يتعرض لوعكة صحية

وتفاعل جمهور المطرب أحمد فهمي ومحبيه مع تلك الصورة له من سرير المستشفى، متمنين له الشفاء العاجل

أحمد فهمي يتحدث عن واما

كشف المطرب أحمد فهمي، أحد أعضاء فرقة واما، عن الاختلافات بين فرقة واما في 2003 والآن، أنهم أصبحوا يرون كلشئ على قدر حجمه.

أوضح أحمد فهمي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “رجل و2 ستات”، عبر فضائية “أون”: “بنعامل بعض في الفرقة علىاننا اخوات ولازم نكلم بعض كل يوم وبنتواصل دائما”.

تابع أحمد فهمي: “لا أفضل أن يدخل أحد أبنائي معهد الكونسرفتوار، لأنه عندما التحقت بهذا المجال كانت هناكخبرات استفدنا منها”.

أردف أحمد فهمي: “تعلمت اللغة الألمانية ولكنني أعلم القليل منها، على عكس الفنان “أحمد الشامي” الذي يتحدثالألمانية بطلاقة”.

آخر أعمال أحمد فهمي

شارك أحمد فهمي مؤخرًا، في مسلسل «الفريدو»، الذي عُرض ضمن مسلسلات «الأوف سيزون»، وحقق نجاحًا كبيرًا بسبب اختلاف العمل بشكل عام، وتقديم إلهام شاهين فيه دور شخصية شقيقة والد أحمد فهمي، المُصابة بالألزهايمر.

تفاصيل مسلسل «الفريدو»

وتُعدّ حكاية “ألفريدو” آخر أعمال أحمد فهمي الفنية، وهي إحدى حكايات مسلسل “55 مشكلة حب” المأخوذ عن كتاب يحمل الاسم نفسه للكاتب الراحل مصطفى محمود، ولعب أحمد فهمي بطولة المسلسل مع الفنانة إلهام شاهين، وناقشا خلال أحداثه أزمة الألزهايمر لدى كبار السنّ، وضرورة الاهتمام بهم.

العمل من بطولة الفنانة إلهام شاهين، أحمد فهمي، وتشارك فيه مجموعة من الفنانين، منهم ندى موسى، إيمان السيد، عمر شرقي، وغيرهم، والعمل مقتبس من كتاب 55 مشكلة حب للدكتور الراحل مصطفى محمود، وأشرف على الكتابة عمرو محمود ياسين، وهو من إخراج عصام نصار، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

الخليج 365

الخليج 365

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