الاكثر متابعة اليوم - نادين نجيم عن أب مصري خطف ابنته: شو هالحقارة؟!

علقت الفنانة اللبنانية نادين_نجيم، على الفيديو المتداول بكثرة عبر السوشيال ميديا، لخطف فتاتين من أحد المصاعد، ليتضح أن والدهما هو مرتكب الواقعة ونجح في الهروب بواحدة منهما خارج مصر.

علقت نادين على الفيديو قائلة:

(في أب محترم بيعمل هيك ببنته حتى لو في خلاف مع الأم؟ العمى شو هالحقارة).

فيديو خطف وتخدير الطفلتين جنى، وحنين اللتين اشتهرتا بـ طفلتي مدينة نصر أظهر توقف الأب أمام باب الأسانسير بالعقار محل الواقعة وتخديره للأولى بمعاونة صديقه ولاذا بها بالفرار خارج المنزل ولم يتمكنا من خطف الثانية.

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وتقدمت هبة والدة الطفلتين ببلاغ رسمي لأجهزة الأمن بتفاصيل الواقعة، وأفادت بأن طليقها خطف ابنتهما جنى، مشيرةً إلى أن الصغيرتين في حضانتها الآن، بموجب حكم قضائي.

وسبق وخطف الأب (محاسب)، طفلتيه من أمهما، لمدة 4 سنوات وسافر بهما إلى إحدى الدول العربية حيث يعمل، وصدر عليه حكم غيابي بالحبس سنة وعلى إثر سقوطه عاد إلى القاهرة مرة أخرى، وعادت الطفلتان مؤخرًا إلى أحضان والدتهما، ليعيد الكرة من جديد بخطف (جنى)، ومغادرته بها البلاد.