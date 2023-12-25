الاكثر متابعة اليوم - خالد يوسف: إسمي إرتبط بإثارة الجدل وكنت أتمنى أكون من جيل أسامة أنور عكاشة

قال المخرج خالد_يوسف، أن اسمه ارتبط بإثارة الجدل منذ بداية مشواره الفني، معتبراً أن ذلك نجاحاً كبيراً ولكن هناك فرق كبير بين الجدل الذي به لغط وهناك جدل عبارة عن جدل من حيث الأعمال والنقد.

وتابع خالد يوسف، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “تفاصيل”، للمذيعة نهال طايل والمذاع عبر فضائية صدى البلد 2، أنه اختار رواية الراحل أسامة أنور عكاشة وتحويلها لفيلم الإسكندراني، لرؤية الأخير للواقع في تلك الرواية وبالصدفة وجدت بها خطوط التماس بينها وبين الواقع من حيث الفيلم الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد_العوضي.

وأضاف خالد_يوسف: “سعيد جدا لما لقيت الرواية دي وكنت بتمنى أني أكون من جيل الأساتذة الكبار زي أسامة أنور عكاشة وكان نفسي أعمل حاجه من أعماله ولكن الحظ محالفنيش أشتغل معاه.. لكن لما لقيت الرواية دي كنت فرحان أني ألحق أعمل حاجه من أعماله”.

وعن ترشيح الفنان أحمد العوضي للقيام ببطولة العمل أوضح المخرج خالد يوسف أن الشخصية تليق عليه بشكل كبير فضلا عن أنه فنان موهوب حيث يبحث عن الفنان الأكثر موهبة ثم بعدها هل ستليق عليها تلك الشخصية أم لا.. وأحمد العوضي لديه إمكانيات فنية كبيرة ولم تختبر موهبته حتى الآن في عمل فني يظهر موهبته كممثل، معقبا :”لما بلاقي ممثل مجالوش الدور اللي يظهر موهبته، أنا بعرفها بخبرتي”.

برنامج تفاصيل يذاع الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء، والإعادة يومي السبت والثلاثاء والخميس في نفس الموعد، وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق إلى العديد من القضايا الاجتماعية التي تمس حياتنا اليومية، وتقدم حلولا لهذه القضايا، كما يسهم في تقديم العديد من الخدمات للمشاهدين من إجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين، وزواج اليتيمات، وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.