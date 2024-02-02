الاكثر متابعة اليوم - تمنّت موت هيفا وهبي قتلًا وزينب فياض تتوعد

“الدم ما بيقلب مي” و”الضفر وما بيخرج من اللحم” هذه الأمثلة الشعبية في لبنان فهل تُطبق على زينب_فياض ابنة هيفا وهبي؟

زينب تربت على حقد تجاه والدتها، وعلى اخبار وقصص من نسج خيال من ربّاها فاعتقدت أن هيفا تنازلت عنها لأجل الفن وهذا ليس صحيحًا.

لمعرفة كل قصة هيفا وابنتها على اللينكين أدناه

اقرأ: نضال الأحمدية تكشف أسرارًا عن هيفاء وهبي وابنتها – فيديو

اقرأ: نضال الأحمدية: هيفاء خطفوا بنتها منها – فيديو

زينب أمضت أكثر من ٢٠ عامًا بلا أمها حتى أنها نكرتها تمامًا، وحين كبرت وارادت الشهرة استخدمت اسم هيفا حتى يسطع بريقها ونجمها، وباتت تلقب بزينب ابنة هيفا، ولم تحاول مرّة طرق باب أمها ومعرفة الحقيقة منها وما عانته من آلام، وفضّلت أن تكون هي والزمن عليها!

اقرأ: زينب فياض ارتدت مثل أمها هيفا – صورة

كلّما خف وهج زينب عادت تستخدم اسم هيفا فتبرز من جديد، كما حصل حين كتبت أحداهن بحقد:

– (طبعًا شو حلو تسمع خبرك انتي وبناتك فيكن سرطان وشو حلو نسمع امك مقتولة يا الله شو بنفرح)

– (الله ياخدك انت وامك وبناتك)

اقرأ: زينب فياض تجاهلت والدتها هيفا في هذا اليوم

لترد زينب مدافعة عن أمها وابنتيْها، ومتوعدة باتخاذ التدابير القانونية اللازمة وقالت:

(حسبي الله ونعم الوكيل شوفوا كمية الغيرة والغل، رح اتخذ كل الاجراءات القانونية بحقها)

اقرأ: نضال الأحمدية: ماذا لو خطفوا حفيدة هيفاء؟ – فيديو

وتابعت: (نفسي اعرف شو الشي اللي بيخلي الانسان يحقد على ناس ما بيعرفن هيك!)

كيف تسأل زينب عن الحقد وهي الحاقدة الأكبر على أمها حتى اللحظة؟