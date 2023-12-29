شاهد بالصور.. عشرات الدبابات على سريع القادسية باتجاه المنطقة الخضراء
النفط في طريقه لأكبر انخفاض سنوي منذ 2020
النفط في طريقه لأكبر انخفاض سنوي منذ 2020
قوى الأمن عممت صورة قاصر مفقودة غادرت منزلها في عرمون ولم تعد
قوى الأمن عممت صورة قاصر مفقودة غادرت منزلها في عرمون ولم تعد...
سلطات ولاية مين الأميركية قضت بعدم أهلية ترامب لخوض الانتخابات التمهيدية بالولاية
سلطات ولاية مين الأميركية قضت بعدم أهلية ترامب لخوض الانتخابات التمهيدية بالولاية...
20 قتيلًا وعشرات المفقدودين جراء قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط غزة
20 قتيلًا وعشرات المفقدودين جراء قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط غزة...