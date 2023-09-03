شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن: الرئيس السيسي أعاد تثبيت أركان الدولة وبناء الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن، إن تأييد الحزب للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لفترة رئاسية جديدة لم يكن محل صدفه أو رياء بل من خلال استطلاع آراء قواعدنا المنتشرة في كل ربوع الوطن بالقرى والنجوع والمراكز والأقسام التي وافقت بالإجماع علي استكمال مسيرة الوطن، وتأكدنا أن كل القرارات التي أتخذها الرئيس السيسي كانت من أجل الحفاظ على الدولة المصرية، وإفشال كل المخططات الدولية لإسقاط مصر من قبل جماعات إرهابية كانت تريد تقسيم هذا الوطن إلى دويلات لأطماع خارجية.

وأضاف أن القضاء على الإرهاب الأسود واجتساسة من جذوره كان هدف الدولة المصرية لاستقرار الوطن لذا كان لذاما تسليح قواتنا المسلحة بأحدث الأسلحة لتكون درعا وسيف لكل من سولت له نفسه المساس به حتي أصبحت قواتنا المسلحة من أفضل أقوى 10 دول في العالم، بالإضافة أن استقرار مصر ساهم في انشاء مشاريع اقتصادية في منطقة سيناء وجعلها منطقة جاذبة للاستثمار والسياحة.

وأكد رئيس حزب حماه الوطن، أن سياسة مصر الخارجية اتسمت بالحفاظ علي الهوية المصرية ودعم العلاقات مع كافة الأشقاء من الدول العربية والإفريقية والدول الصديقة من مختلف قارات العالم والذي نتج عنه دخول مصر في قمة البريكس ومنحها عضوية دائمة فيها بما يساهم في تبادل الخبرات وتسويق المنتجات المصرية لدول قمة البريكس بالإضافة إلى جذب مزيد من المسثثمرين للاستثمار في مصر.

مشير الي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أن تولي سدة الحكم وأكد علي ان سياسة مصر ثابته في عدم التدخل في الشئون الداخلية للبلاد وخاصة دول الجوار على أن يكون الحل نابعا من ابناء هذا الوطن دعما لاستقرارة وعدم تدخل الدول الخارجية التي تستثمر هذة الصراعات.

وأضاف الهريدي: رغم الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالمإلا أن القيادة السياسية لم تغفل المحور الاقتصادي حيث قامت بإنشاء العديد من المشروعات الاقتصادية والاستثمارية الضخمة مثل إنشاء قناه السويس الجديدة والعاصمة الإدارية والمدن الجديدة الذكية ومشروعات البنية التحتية كالطرق والكباري ومشروع تنمية سيناء ومشروع زراعة المليون ونصف فدان وتطوير العشوائيات والتطوير الشامل للقاهرة الجديدة وكذلك انشاء الجامعات الأهلية والحكومية والتكنولوجية.

وتابع: ما قام به الرئيس السيسي من إنشاء مشاريع ضخمة في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية والرياضية تصب كلها فى مصلحة الوطن والمواطن.

واختتم الفريق جلال الهريدي بيانه، أن حزب حماه الوطن أول حزب يعلن تأييدة لترشيح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، وذلك إيمان منة بأنه أحدث نقلة نوعية في كل المجالات، وأعاد تثبيت أركان الدولة وبناء مؤسساتها الوطنية وصولا إلي الجمهورية الجديدة.