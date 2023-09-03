شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى شباب العالم ينظم معسكر الدمج بشعار "معا من أجل العناية بالصحة النفسية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم منتدى شباب العالم معسكر للدمج تحت شعار "معاً من أجل العناية بالصحة النفسية"، يعقد المعسكر على مدار ثلاثة ايام، يتضمن العديد من الأنشطة والفاعليات وورش عمل بهدف توعية الشباب بمفهوم الدمج وأهمية تقبل الاختلافات بين الأشخاص، كما سيتم التطرق لمناقشة مفاهيم الصحة النفسية مثل استكشاف الذات وتقبل اختلاف الاخرين، وطرق تقديم الدعم النفسي للمحيطين، كسر وصمة العار، وطلب المساعدة.

شهد المعسكر تنوع فى خلفيات المشاركين حيث شارك عدد من شباب الجامعات المصرية، وطلاب المدراس، وذوى الهمم، وعدد من متطوعى مؤسسة حياة كريمة.

جدير بالذكر أنه شارك فى المعسكر عدد من المهاجرين الوافدين حديثاً بسبب النزاع في السودان لجمهورية مصر العربية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة في مصر فى اطار برنامج الاستجابة للسودان.

تم اطلاق المعسكر كأحد مخرجات مبادرتى الصحة النفسية ودعم اللاجئين والمهاجرين، وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة في مصر، مؤسسة ويل سبرنج للتنمية الاجتماعية، مؤسسة فاهم للدعم النفسي، ومنظمة الصحة العالمية، ومؤسسة حياة كريمة.

يأتي ذلك تنفيذًا للمبادرات التي أطلقتها منصة منتدى شباب العالم وشباب البرنامج الرئاسي، عوضًا عن تنظيم المنتدى في شكله المعتاد، بحيث يتم توجيه عوائد حقوق الرعاية الموجهة للمنتدى لصالح مبادرات لها أثر مباشر في دعم الشباب.

يذكر أنه منذ انطلاق المنتدى في نسخته الأولى عام 2017، وعلى مدار النسخ الأربع السابقة يهدف المنتدى إلى إرسال رسالة سلام وازدهار من مصر للعالم، من خلال مناقشة قضايا العالم واقتراح التوصيات وتنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات على أرض الواقع، واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.