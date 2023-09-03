شكرا لقرائتكم خبر عن الحوار الوطنى.. عمرو حمزاوى يطالب بإعادة النظر فى الدعم المالى للأحزاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية، أهمية العمل على وضع مخفزات حقيقية لدعم بيئة دمج الأحزاب وبعضها البعض وخاصة القريبة من التوجهات والإيدلوحيات، لافتا إلى أن جانب من المحفزات لدعم بيئة الأحزاب قد تكون من خلال إعادة النظر في الدعم المالي الذي كان يقدم للأحزاب في وقت سابق، مشيرا إلى أنه يتفق مع رؤى كثيرة في أن عمل الأحزاب يحتاج لتفعيل القانون والعمل على أرض الواقع وليس تعديل القانون.

جاء ذلك فى كلمته بجلسة الحوار الوطنى، بشأن الأحزاب السياسية، مؤكدا على أن دعم بيئة الأحزاب يتحقق من خلال تواجد هذه الأحزاب في مناطق بعيدة عن المدن الرئيسية من خلال المقرات والأنشطة.