انت الان تتابع خبر أطباء يحذرون من استخدام "باربي بوتوكس" للحصول على مظهر يشبه البطلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويستخدم الأطباء الإجراء، والمعروف أيضاً باسم "تراب توكس"، على نطاق واسع لحقن عقاقير، من بينها الـ"بوتوكس" في العضلة شبه المنحرفة أعلى الظهر لعلاج حالات الصداع النصفي وآلام الكتفين. لكن منذ عرض فيلم "باربي" في دور العرض في تموز، حدث تزايد في الطلب لكن لأغراض تجميلية. وحصد الوسم "باربي بوتوكس" 11.2 مليون مشاهدة على تطبيق "تيك توك".

وقال داستن سجوتس، رئيس شركة "ريفانس ثيرابيوتيكس": "إن الإجراء من المفترض أنه يجعل الرقبة نحيلة، ونسب ذلك بطريقة ما إلى الممثلة التي تؤدي دور (باربي)".