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جنايات كركوك: السجن المؤبد بحق أحد تجار المخدرات

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "المتهم القي القبض عليه وبحوزته (واحد) كيلو و(56) غرام من مادة المثيل امفيتامين المخدرة (الكرستال) بقصد الاتجار بها وترويجها بين المتعاطين".

وأضاف أن "القرار صدر وفقاً لأحكام المادة 28/ اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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