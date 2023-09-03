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الصدر يعلن انتهاء مراسيم موكب الحنانة ويوجه رسالة إلى زوار الأربعين

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بغداد - ياسين صفوان - وقدم الصدر شكره الى الزائرين الوافدين من داخل وخارج العراق املا منهم الالتزام بالقواعد العامة للزيارة.

وقال الصدر في تغريدة تابعتها الخليج 365، "نعلن انتهاء مراسيم الموكب، ونأمل من الزوار ان لا ينسونا من الدعاء بل لا ينسوا عراقهم الحبيب لرفع غمة الفساد وطغمته وأن لا يدنس المحتل بلدنا الحبيب".


نص الغريدة ادناه:
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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