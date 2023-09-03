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المباشرة بصرف رواتب المتقاعدين لشهر أيلول

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "دائرة المحاسبة في الوزارة، باشرت باطلاق تمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر أيلول".

واكدت على "إدارة مصرفي الرافدين والرشيد و هيأة التقاعد الوطنية الأسراع بإستكمال إجراءات دفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري عبر بطاقات الدفع الالكتروني ".


ودعت، الوزارة "كافة المتقاعدين المدني والعسكري ممن ستصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصارف و منافذ الصرف الآلي في بغداد والمحافظات لإستلام رواتبهم".
كما أعلنت هيأة التقاعد الوطنية، اليوم الاحد الموافق 3 ايلول 2023، عن البدء بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر أيلول وبشكل تدريجي.

ودعت الهيأة المتقاعدين، كافة ممن تصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصارف ومنافذ الدفع الالكتروني في بغداد والمحافظات لاستلام رواتبهم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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