انت الان تتابع خبر المباشرة بصرف رواتب المتقاعدين لشهر أيلول والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "دائرة المحاسبة في الوزارة، باشرت باطلاق تمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر أيلول".

واكدت على "إدارة مصرفي الرافدين والرشيد و هيأة التقاعد الوطنية الأسراع بإستكمال إجراءات دفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري عبر بطاقات الدفع الالكتروني ".



ودعت، الوزارة "كافة المتقاعدين المدني والعسكري ممن ستصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصارف و منافذ الصرف الآلي في بغداد والمحافظات لإستلام رواتبهم".