شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى لحقوق الإنسان" يعلن إطلاق أبلكيشن لتلقى شكاوى المواطنين قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الكاتب الصحفى محمود بسيوني، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان نائب رئيس لجنة الشكاوي، اعتزام المجلس إطلاق أبليكيشن على الموبايل لتلقي شكاوي المواطنين عليه، وذلك من أجل اتاحة أكبر للشكاوي، وأيضا من منطلق حرص المجلس على التفاعل مع المواطنين في الداخل والخارج .

وأضاف بسيوني خلال كلمة له فى الموتمر الصحفي الذى يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان لإطلاق التقرير السنوي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، أن المجلس يعمل على تطوير منظومة الشكاوي، مضيفا :"لدينا أكثر من آلية لتلقي الشكاوي من المواطنين، كما أننا لدينا مكاتب متنقلة تتجول في المحافظات للاستماع لمطالب المواطنين وتوعيتهم بحقوقهم وكيفية المطالبة بها بشكل قانوني".

وأشار محمود بسيونى الى أن جميع الشكاوي التي تصل للمجلس يتم التعامل معها حتى لو خارج اختصاص المجلس يتم إرسالها لشركاءنا في مؤسسات المجتمع المدني.