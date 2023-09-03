شكرا لقرائتكم خبر عن الحوار الوطنى.. رئيس لجنة الأحزاب الأسبق يقترح زيادة صلاحيات اللجنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترح إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ورئيس لجنة شئون الأحزاب الأسبق، إدخال تعديلات على قانون الأحزاب بزيادة صلاحيات اللجنة، مؤكدا أن تكون اللجنة جزء من العمل القضائي، لأن هذا هو الأمانة السياسية لعدم تدخل أي جهة سياسية في الأحزاب.

وأوضح الهنيدي خلال كلمته في جلسة لجنة الأحزاب السياسية أن هذه اللجنة طبقا للمادة 8 تختص بفحص إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية والتواصل مع الجهات المختصة.

وأشار الهنيدى، إلى أن هناك كثير من الحديث عن تشكيل هيئة تكون مختصة بهذا الموضوع للخروج من تبعيه القضاء، والمطلوب زيادة إمكانيات هذه اللجنة، لأن إمكانياتها ضعيفة جدا والاهتمام بالخبرات الفنية التي تضم للجنة، وكذلك لابد من توفير الأجهزة اللازمة لعمل هذه اللجنة، مؤكدا على أهمية تبعيتها للقضاء، مطالبا منح أعضاء اللجنة مزيد من الاختصاصات مثل تجميد الحزب لمدة سنة حتى يتم توفيق أوضاعه.