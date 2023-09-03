شكرا لقرائتكم خبر عن الحوار الوطنى.. حزب الجيل: قانون الأحزاب السياسية صالح ولا يحتاج إلى تعديل والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف الشهابي، أنه بالرغم من أنه يرى عدد الأحزاب الحالية (84 حزبا) كبيرا، وأن الأفضل لإثراء الحياة وزيادة فاعليتها تقليل هذا العدد، لكن ذلك يكون عبر طريق إيمان الأحزاب السياسية بذلكن مقترحا أن تجري الأحزاب ذات الاتجاه الفكري الواحد، مناقشات عميقة بين قياداتها، حول سبل التعاون بينها، وهل يكون بالاندماج أم بالتحالفات بينها.
وأوضح رئيس حزب الجيل، على سبيل المثال، الأحزاب ذات الفكر القومي، تجري مناقشات واسعة لدمجها في حزب كبير، وكذلك الأحزاب ذات الفكر الاشتراكي، وأيضا ذات الفكر الرأسمالي، وكذلك ذات الفكر الوسطي، مؤكدا أن هذه الطريقة هي الأفضل للحياة الحزبية، والتي يتحقق فيها تداول السلطة بين الأحزاب المختلفة، على أن تندمج الأحزاب ذات المدارس الفكرية الواحدة مع بعضها في أحزاب كبيرة بلائحة تنظيمية ومالية تنظم أمورها.
ودعا رئيس حزب الجيل، الدولة إلى مساعدة الأحزاب في إيجاد مقار لها في العاصمة، وعواصم المحافظات الأخرى.
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