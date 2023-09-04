انت الان تتابع خبر تحالف العروبة: لسنا ملزمين باتفاق إدارة الدولة بشأن المقر المتقدم في كركوك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحمداني في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، إن "كركوك تعاني جملة مشكلات اقتصادية وامنية وادارية، كانت عبئاً على الدولة العراقية وأهالي المحافظة".

وأضاف، أنه "تم زج نحو 257 ألف مواطن كردي في كركوك من أجل دعم الحزب الديمقراطي الكردستاني في الانتخابات".



وتابع: "لسنا بالضد من الحزب الديمقراطي لكننا ضد ممارسته التي ارتكبت في المقر المتقدم في كركوك، إذ مارس سياسات همشت العرب ورفع السلاح ضد الجيش وأنزل العلم العراقي"، معتبراً أن "عودة الديمقراطي لا تخدم المحافظة".

وشدد على أن "كركوك اليوم مدينة آمنة ولا توجد فيها اعتقالات أو لا عمليات خطف وحتى الكرد فيها آمنون".

ولفت الحمداني، إلى أن "هناك 32 مقراً للديمقراطي في كركوك"، مردفاً: "يريدون المقر المتقدم ليعتبرونه كسرة خشم"، مفنداً مزاعم "شراء الحزب الديمقراطي لمقر العمليات".

