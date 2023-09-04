انت الان تتابع خبر السوداني: القوات الأمنية في كركوك ملتزمة بحماية الأهالي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب السوداني في بيان، "استقبل رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأحد، عدداً من أعضاء مجلس النوّاب عن محافظة كركوك، يمثلون مختلف المكونات، بحضور النائب الثاني لرئيس المجلس، شاخوان عبد الله".

وجرى، خلال اللقاء "البحث في التطوّرات الأخيرة التي شهدتها المحافظة، واستعراض الواقع المحلّي فيها، وأهم متطلبات حفظ الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي في المحافظة التي تتميز بتنوّعها الثري بأطيافها العراقية المتآخية".



وأشار رئيس الوزراء الى أن "العناصر التي ارتكبت الاعتداءات، وعملت على إثارة الفتنة، ستلاقي جزاءها العادل على وفق القانون".

وبين السوداني أن "القوات الأمنية في كركوك، بمختلف صنوفها ومسمياتها، ملتزمة بحماية أهالي المحافظة وحقوقهم في العيش الكريم والتعبير عن الرأي، والتمتع ببيئة آمنة يغلب عليها التسامح وقبول الآخر، وهذا ما يتميز به أهالي كركوك".