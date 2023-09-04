انت الان تتابع خبر الكشف عن قرب التصويت على بدء إجراءات عزل بايدن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكتبت عضوة الكونغرس تايلور غرين في حسابها عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن الوقت قد حان كي يقدّم بايدن جميع الاتصالات التي أجراها باسمه أو بأسماء مستعارة، فضلا عن كافة البيانات المصرفية ومصادر الدخل وسجلات الزائرين وتفاصيل الاجتماعات من منزله في ديلاوير".وأردفت قائلة: "بالإضافة إلى قائمة الأدوية التي تخفي حقيقة تدهور صحته الذهنية".

تجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، أيد في حديث له يوم الجمعة الماضي إجراء تصويت على بدء تحقيق لعزل بايدن.

وسبق أن ذكرت شبكة "سي إن إن" أن مكارثي وعددا من كبار ممثلي الحزب الجمهوري بدأوا في تشكيل استراتيجية لبدء تحقيقات تندرج في إطار إجراءات عزل بايدن.