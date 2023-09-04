انت الان تتابع خبر اتهام للتحالف الدولي بخرق مبادئ خفض التصعيد في سوريا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال كوليت: "من الساعة 00:52 حتى 00:55، خرقت أربع مقاتلات (اثنتان من طراز إف 16، واثنتان من طراز إف 35) تابعة لما يعرف بـ"التحالف الدولي" الأجواء السورية عبر منطقة التنف، ونفذت غارة جوية على هدفين في محافظة حمص".



وأكد العسكري الروسي أن "ما يسمى بـ "التحالف الدولي" خرق بتصرفاته مذكرة مبادئ خفض التصعيد في جنوب سوريا المؤرخة 8 نوفمبر 2017".