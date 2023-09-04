الارشيف / اخبار العالم

البصرة.. إحصائية تخص عدد الزوار الوافدين عبر سفوان

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر البصرة.. إحصائية تخص عدد الزوار الوافدين عبر سفوان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "حتى يوم أمس دخل 50 ألف زائر عبر منفذ سفوان الحدودي".

وأضاف المصدر أن "الزوار من البحرين ودول الخليج عن طريق البر".

وتعد زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) واحدة من أهم المناسبات الدينية، ويحرص ملايين المسلمين على إحيائها من خلال الذهاب إلى كربلاء مشياً على الأقدام، في حين تنتشر آلاف المواكب والهيئات على الطرق المؤدية إلى المدينة لإيواء الزائرين وتقديم الطعام لهم.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا