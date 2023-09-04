انت الان تتابع خبر أمريكية الصنع.. روسيا تعلن تدمير أربعة زوارق أوكرانية عسكرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وزارة الدفاع الروسيّة على تلغرام أنّ "الطيران البحري لأسطول البحر الأسود دمّر (ليل الأحد الاثنين) في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود أربعة زوارق عسكريّة سريعة من طراز +ويلارد سي فورس+".
وأضافت، أن "هذه الزوارق أميركيّة الصنع (تحمل) مجموعات إنزال للقوّات المسلّحة الأوكرانيّة كانت تتّجه" نحو رأس طرخانكوت الواقع في غرب شبه جزيرة القرم".
وأضافت، أن "هذه الزوارق أميركيّة الصنع (تحمل) مجموعات إنزال للقوّات المسلّحة الأوكرانيّة كانت تتّجه" نحو رأس طرخانكوت الواقع في غرب شبه جزيرة القرم".