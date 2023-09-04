شكرا لقرائتكم خبر عن قانون الاستثمار يلزم مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية بتقديم تقارير ربع سنوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألزم قانون الاستثمار، مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية بتقديم تقارير ربع سنوية إلى الهيئة العامة للاستثمار ويرسل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة لاعتمادها من الهيئة.

ووفقا للقانون يختص مجلس لإدارة المنطقة بوضع خطة عمل المنطقة والضوابط والمعايير اللازمة لممارسة النشاط، واعتمادها من مجلس غدارة الهيئة،كما يختص بالموافقة على إقامة المشروعات الاستثمارية داخل حدود المنطقة

جدير بالذكر أنه يحق لمجلس إدارة المنطقة أن يرخص لشركات من القطاع الخاص بتنمية تلك المناطق وإدارتها لاعتمادها من الهيئة، ولمجلس إدارة المنطقة أن يرخص لشركات من القطاع الخاص بتنمية تلك المناطق وإدارتها أو الترويج للاستثمار بها.

ويلتزم أعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح عن جميع أموالهم،على أن يتم تقديم هذا الإفصاح ومراجعته سنويا من جهة مستقلة للتحقق من عدم وجود مخالفة أو تضارب فعلى أو محتمل للمصالح،على أن يرفع بذلك تقرير إلى المجلس الأعلى عن طريق الوزير المختص.