انت الان تتابع خبر طقس العراق لغاية الجمعة.. أجواء صحوة وتباينٌ في درجات الحرارة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للهيئة، ورد لـ الخليج 365، أن "طقس يوم غد الثلاثاء في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً حاراً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".وأضاف البيان، أن "طقس يوم الأربعاء في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً حاراً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

ولفت إلى، أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

وتابع، أن "طقس يوم الجمعة المقبل سيكون صحواً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، في حين ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

