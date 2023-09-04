انت الان تتابع خبر إحصائية جديدة بعدد الزوار الوافدين إلى العراق لإحياء زيارة الأربعين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة ورد لـ الخليج 365، أنه "برئاسة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري تستمر اللجنة الأمنية العليا لتأمين زيارة الأربعين عملها مع انتشار القطعات الامنية المكلفة بهذا الواجب في جميع المناطق والطرق التي يسلكها الزائرون نحو كربلاء المقدسة، وسط استنفار كامل للجهد الاستخباري والأمني والخدمي".واضاف ان "الجهات المعنية شرعت بإجراءاتها لتسهيل عملية دخول الزائرين من جميع منافذ البلاد وهي ( المنذرية - زرباطية - الشيب - الشلامچة - سفوان - مندلي - كركوك - القائم - مطار بغداد - مطار النجف - مطار البصرة)".

وتابع ان "اعداد العجلات الوافدة بلغت (8478) عجلة، فيما بلغ أعداد الوافدين (132879) شخصاً، وبهذه فقد بلغ أعداد الوافدين منذ بداية مراسم الزيارة (3587959) وافداً".