انت الان تتابع خبر لجين يعقوب تتوج بلقب ملكة جمال الكون البحرين 2023 (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتفوقت لجين، البالغة من العمر 19 عامًا على 8 متسابقات أخريات، على أن تمثل دولة البحرين في مسابقة ملكة جمال الكون لعام 2023، التي ستقام في السلفادور، تشرين الثاني المقبل.وقالت منظمة ملكة جمال الكون البحرين إن لجين يعقوب، المولودة لأب بحريني وأم أمريكية، أثارت إعجاب لجنة التحكيم بجمالها ومهاراتها في التواصل وعاطفتها.وفي فقرة الأسئلة، سئلت لجين: "ما أكبر مفهوم خاطئ عن بلدك وكيف تخططين لتصحيحه؟".وكانت إجابتها: "أكبر فكرة خاطئة عن البحرين والشرق الأوسط هي أنهما مكانان للقمع، وفيهما لا تتمتع المرأة بأي حقوق. وهذا بعيد عن الحقيقة، يتم تعليم النساء كيف يزهرن ويحتضن نقاط قوتهن لتحقيق طموحاتهن، والنساء هن اللآلئ الحقيقية للبلاد. وسيكون هذا هو هدفي الأول كملكة جمال للكون، سأعمل على توضيح هذا المفهوم الخاطئ."وضمت لجنة تحكيم ملكة جمال الكون البحرين هذا العام الممثلة المصرية مي عمر، والممثلة المغربية ليلى حديوي، والمغنية الفلبينية والعضو السابق في فرقة Now United بيلي ماي، وممثلة بوليوود أورفاشي راوتيلا، وملكة جمال الكون البحرين 2022 إيفلين خليفة.يذكر أن لجين هي ممثلة وراقصة وعارضة أزياء، نشأت في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبدأت مؤخرًا مشروعها Hero للملابس التنكرية، والذي يساعد الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة أو أولئك الذين يتعافون من المستشفيات على اكتشاف متعة تجربة ملابس شخصياتهم المفضلة.