انت الان تتابع خبر كركوك..الاحزاب المتصارعة تتفق ببياناتها والمحكمة الاتحادية تحسم الموقف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بعد ايام عصيبة عاشتها محافظة كركوك، حسمت المحكمة الاتحادية العليا الموقف واوقفت قرار تسليم مقر العمليات المشتركة فيها الى الحزب الديمقراطي.

التنازع في كركوك .. اشتعل مع التوجيه الصادر من رئيس الوزراء باخلاء مقر العمليات المشتركة وتسليمه الى الحزب الديمقراطي، المحافظة لم تهدأ من صراع الاحزاب التي اتفقت بمواقفها على الحذر من الفتنة .

وبعد النظر بالطلب المقدم من قبل رئيس تحالف العروبة في كركوك وصفي العاصي الى المحكمة الاتحادية العليا ، قررت الاخيرة ايقاف قرار القائد العام للقوات المسلحة باخلاء مقر العمليات المشتركة لحين حسم الدعوى المقامة بهذا الشأن.

