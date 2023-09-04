شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" تسلم 61 مشروعا لتمكين الأسر الأولى بالرعاية فى قنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلمت مؤسسة حياة كريمة 61 مشروع تمكين اقتصادي، تم تسليمهم للأسر الأولى بالرعاية في محافظة قنا منها البقالة، معدات معدنية، ورش نجارة، كهرباء سيارات، ملابس، اكسسوارات محمول، مطاعم، قطع غيار موتوسيكلات، مكن خياطة، ورش لحام، صيانة أجهزة كهربائية وغيرها.

جاءت تلك الفعالية في إطار مبادرة التمكين الاقتصادي بالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة، وجمعية الأورمان الخيرية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.