شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" تستكمل زياراتها الميدانية لطلبة برنامج فاليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكملت المبادرة الرئاسية حياة كريمة جهودها في إطار برنامج Value، بتنظيم زيارات ميدانية للدفعة رقم 11 بهدف تدريب طلاب الجامعات على المهارات الأساسية، منها التواصل الفعال والذكاء الاصطناعي، في إطار اختتام البرنامج في قرى حياة كريمة بعدما شهدت تطوير كبير بعد دخول المبادرة الرئاسية بها.

ويعد برنامج فاليو هو برنامج تدريبي مدته 5 أيام يتم بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، ويسعى لتدريب الطلاب على المهارات الحياتية وتنظيم الزيارات الميدانية وتسليط الضوء على دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم المشروعات القومية في شتى المجالات.