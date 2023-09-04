شكرا لقرائتكم خبر عن 40 صفحة.. أحمد الطاهري يوجه الدعوة للمواطنين لقراءة توصيات الحوار الوطني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، إنّ نقاشات الحوار الوطني أمس الأحد كانت في منتهى الأهمية، فقد نوقشت مسائل مثل قانون الأحزاب السياسية، والتحالفات الحزبية، والحوكمة المالية والإدارية، وقضايا حرية التعبير، ودور لجنة الأحزاب.

وأضاف "الطاهري"، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "كلام في السياسة"، على قناة "إكسترا نيوز": "ونحن نتابع انطلاق المرحلة الثانية من الحوار الوطني، من المهم ألا ننسى كل الناس والأصوات التي شككت فيه منذ الدعوة إليه من قبل رئيس الجمهورية، أيضا، من المهم أن نعرف حجم الجهد الذي بُذل والإنجاز الذي تحقق في خلق حالة حوار حقيقية بين كل النخب والتيارات في مصر".

وتابع: الهدف من الحوار الوطني هو إيجاد مساحة مشتركة والجميع على أرضية وطنية، مشيرًا إلى أنه يوجه الدعوة للمشاهدين قراءة توصيات المرحلة الأولى للحوار الوطني بواقع 39 أو 40 صفحة.

وأوضح، أن هذه التوصيات تطرقت إلى كل ما يدور في بال المواطنين واعتراضاتهم، مثل الأسعار والتماثيل في بعض الأماكن، مواصلا: "هذه التوصيات مهمة، مصر بلدنا كلنا، والجميع منشغل بالشأن العام، وفي حلقة اليوم سنناقش توصيات لجان مجلس أمناء الحوار الوطني".