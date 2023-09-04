انت الان تتابع خبر راتب لاعب ينذر بأزمة بين برشلونة والليجا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتعاقد برشلونة مع فيليكس، قادمًا من أتلتيكو مدريد، على سبيل الإعارة لمدة موسم، وذلك في اليوم الأخير من الميركاتو الصيفي.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن فيليكس سيتقاضى 8 ملايين يورو (صافي 4 ملايين يورو) خلال الموسم الجاري، علما بأن قدم عقد اللاعب الذي يفيد بأن راتب البرتغالي 800 ألف يورو (صافي 400 ألف يورو).



وأوضحت الصحيفة أن مبلغ الـ8 ملايين يورو، حددته لجنة المراقبة الاقتصادية في رابطة الليجا، بعد التشاور مع لجنة التقييم.

وأشارت إلى أن هذا الراتب تم تحديده بناء على ما كان يتقاضاه اللاعب في أتلتيكو مدريد، إلى جانب عوامل أخرى، مثل "تكلفة ضمه، وقيمة الشرط الجزائي والمكافآت، وعمر اللاعب والوضع الحالي لكرة القدم، وظروف السوق، ومدة العقد".

كما أن هناك أيضًا متغيرات أخرى للجنة الاقتصادية في الدوري الإسباني لتحديد الرواتب مثل عدد المباريات الدولية، والجوائز الفردية (الكرة الذهبية، بيتشيتشي، زامورا) وما إلى ذلك.

وظهر فيليكس بقميص برشلونة خلال مواجهة أوساسونا أمس الأحد، حيث شارك كبديل في الدقيقة 80، وساهم في فوز الفريق الكتالوني (2-1).