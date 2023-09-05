انت الان تتابع خبر سيدة أمريكا الأولى تُصاب بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأفاد مكتب السيدة الأولى، بأن جيل بايدن البالغة 72 عاما، تعاني من "أعراض خفيفة فقط"، وستلازم منزلها في ريهوبوث بيتش بولاية ديلاوير.

وذكر البيت الأبيض إن الرئيس بايدن البالغ من العمر 80 عاما، خضع لاختبار كوفيد مساء الاثنين وكانت نتيجته سلبية، وستجرى له اختبارات منتظمة ومراقبة الأعراض.



وشهدت الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة ارتفاعا في الإصابات بفيروس كورونا، وحالات الدخول إلى المستشفيات.