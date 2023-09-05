انت الان تتابع خبر تباين أسعار النفط في الأسواق العالمية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر/تشرين الثاني عشرة سنتات بما يعادل 0.11% إلى 88.90 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أكتوبر/نشرين الأول 33 سنتا أو 0.39% إلى 85.88 دولار بحلول الساعة 00:29 بتوقيت غرينتش.



من المتوقع على نطاق واسع أن تمدد السعودية تخفيضات النفط الطوعية في أكتوبر/تشرين الأول، وقال نائب رئيس وزراء روسيا إن البلاد ستكشف عن اتفاق جديد لخفض الإمدادات في إطار أوبك+ هذا الأسبوع.

وقالت إيه.إن.زد للأبحاث في مذكرة "البيانات الصادرة الأسبوع الماضي أظهرت أن زيادة الصادرات من إيران ونيجيريا يقابلها انخفاض في إنتاج السعودية"، مضيفة أن الأنباء الواردة من روسيا ساعدت أيضا في تهدئة المخاوف من زيادة الإمدادات من أماكن أخرى.

ومن المؤثرات السلبية، تأخذ الأسواق في الاعتبار بشكل عام الإجراءات التي اتخذتها الصين مؤخرا لتعزيز اقتصاد البلاد المتعثر، مما جاء في مواجهة الدعم القادم من التخفيضات المتوقعة في إمدادات النفط.

وفي اليابان، ثالث أكبر اقتصاد في العالم، انخفض إنفاق الأسر في يوليو/تموز 5% مقارنة بالعام السابق، وهو انخفاض فاق التوقعات التي كانت 2.5% واستمرار في التراجع للشهر الخامس على التوالي.

