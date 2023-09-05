انت الان تتابع خبر طقس العراق.. الحرارة تعاود الارتفاع والبصرة تُسجل نصف درجة الغليان غداً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس البلاد ليوم غد الأربعاء في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً حاراً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد"، مبينة أن "درجات الحرارة العظمى في محافظة البصرة ستصل إلى 50 درجة مئوية".وأضافت، أن "طقس يوم الخميس في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون صحواً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً حاراً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".

وأشار البيان الى، أن "طقس يوم الجمعة في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون صحواً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً حاراً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وتابعت الهيئة، أن "طقس البلاد ليوم السبت المقبل سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".