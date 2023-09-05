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انت الان تتابع خبر موكب عزاء "مُهيب" يرفع آيات من القران الكريم بين الحرمين بكربلاء (صور وفيديو) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وبحسب صور ومقاطع فيديوية، فإن موكب "بني عامر" من أهالي محافظة البصرة، عمل على رفع آيات من القران الكريم بين الحرمين الشريفين في محافظة كربلاء المقدسة.
ويعد موكب "بني عامر" من أكبر المواكب الحسينية حول العالم، حيث يعمل خلال كل اربعين الإمام الحسين (عليه السلام)، على رفع شعارات دينية أو آيات قرآنية بين ضريحين الامامين الحسين وأخيه العباس (عليهما السلام) في محافظة كربلاء.
وانطلقت قبل عدة أيام الجموع المليونية للزائرين من داخل العراق وخارجه صوب كربلاء المقدسة لإحياء زيارة أربعينية استشهاد الإمام الحسين والثلة الطيبة من أهل بيته وأصحابه عليهم أفضل الصلاة والسلام، وسط استنفار أمني وخدمي وصحي واسع.
ويتعرض كتاب الله المقدس (القرآن الكريم) الى هجمة مسئية وحوادث حرق كثيرة في عدة دول اوروبية لاسيما الدنمارك والسويد، في الوقت الذي رفض العراق وشعبه هذه الحوادث، ووقف بوجه البلدان المؤيدة لحرقه.
ادناه الصور: ـ