انت الان تتابع خبر آخر تطورات الحالة الصحية للشيف بوراك بعد نقله إلى المستشفى (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بعد شعور الشيف بوراك بالآلم تبين أنه يعاني من آلام على في المرارة، حيث ظهر وهو مستلق على سرير الشفاء، حيث طمأن الجمهور على حالته الصحية، حيث قائلاً إنه أصبح على ما يرام.

ليست هذه المرة الأولى التي يظهر فيها الشيف بوراك وهو في المستشفى، فقد ظهر العام الماضي بعد خضوعه لعملية جراحية لاستئصال الزائدة الدودية الملتهبة، حيث كانت حالته حرجة.

تأثرت صحة الشيف بوراك كثيرًا بعد تلك الجراحة، وفقد الكثير من وزنه، وخضع لفحوصات كثيرة قبل العملية للتأكد من عدم وجود أي مشاكل صحية، وأجريت العملية بنجاح، وخرج من المستشفى وهو في صحة جيدة.

ومؤخرا نشب خلافات بين الشيف بوراك ووالده، عندما حاول والده عرقلة مساعدة بوراك لضحايا الزلزال في المناطق المتضررة في تركيا.

وقرر بوراك الاستمرار في تقديم المساعدات بمفرده، وانقطعت العلاقة بينه وبين والده.

في أيلول قرر بوراك التوجه للقضاء لمحاسبة والده بتهمة بيع اسمه لصالح مستثمر أجنبي.

من جانبه، رد والد بوراك على هذه الادعاءات قائلاً: "ليس لدي أي علاقة بهذه القصة، لم أقم بالاحتيال على ابني أو بيع اسمه كما زعم، ولم أرد أن أرد على ادعاءات سابقة بكوني مالك مطعم المدينة. في الحقيقة، أنا المالك الحقيقي وقمت بشراء منزلين لابني وساهمت في تكوين ثروته".

وأضاف إسماعيل بوراك: "للأسف، يبدو أن بوراك ورث جينات والدته المعادية لي، يجب أن يعرف جيدًا من يحبه وأن يميز بينه وبين أكثر الأشخاص المحبين له على وجه الأرض".

يُذكر أن والدة بوراك، ديديم بوزبورا، قد أدينت بتهمة الرشوة وأمضت عامين و7 أشهر في السجن في قضية تتعلق بكلية الطب بجامعة إسطنبول.

