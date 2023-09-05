انت الان تتابع خبر لغاية اليوم.. صحة كربلاء تعلن معالجة 8 ملايين زائر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للدائرة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "إجمالي مُراجعي عدد المُراجعين وصل إلى (794، 423 ، 8 ) مُراجعاً ، مُوزعاً على النحو التالي :

(104، 249) مُراجعاً لردهات الطوارئ والعيادات الخافرة والإستشاريات في مُستشفيات دائرة صحة كربلاء المقدسة ، و( 836 ، 588 ) مُراجعاً للمراكز الصحية والمفارز الطبية نوع A ، و (017 ، 69 ) مُراجعاً للمراكز التخصصية للدائرة أيضاً ، أما مُراجعي المفارز الطبية التابعة للدائرة نوع B ، ومُراجعي الجهد الساند من (طبابتي الحشد المقدس وقيادة العمليات ، والهلال الاحمر ومفارز الدوائر الصحية لمحافظات ( البصرة ، الديوانية ، المثنى ، ميسان ، دائرتي الصحة في بغداد / الرصافة ومدينة الطب ) في مدن الزائرين ، والمفارز الأهلية ومفارز العتبة العباسية المقدسة ) ، قد وصل إلى ( 837 ، 516 ، 7 ) مُراجعاً ".



وقامت المؤسسات الصحية لدائرة صحة كربلاء المُقدسة خلال الأيام الماضية من تطبيق الخطة الصحية لغاية اليوم "بإجراء ( 13663) فحصاً بجهاز الأشعة ، و( 1940) بجهازي المفراس والرنين ، بينما بلغت الفحوصات بجهاز السونار ( 2696 ) فحصاً ، في حين بلغ عدد الفحوصات المختبرية ( 78779) فحصاً ، وإجراء ( 878 ) عملية جراحية متنوعة ، فيما قامت عجلات الإسعاف الفوري بنقل ( 6048 ) حالة مرضية ، أما " عدد قناني الدم التي تم الحصول عليها قبل تنفيذ خطة الطوارئ ولغاية اليوم الثلاثاء ، قد وصل إلى ( 4811 ) قنينة دم مُختلفة الأصناف ".