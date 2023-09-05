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انت الان تتابع خبر جدول مباريات الأولمبي العراقي في التصفيات الآسيوية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-466883-638295017414254531.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-09-05 | 11:05
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الخليج 365 – محليات
تنشر الخليج 365، اليوم الثلاثاء، جدول مباريات منتخبنا الاولمبي في التصفيات الاولية المؤهلة لنهائيات كاس آسيا دون 23 عاماً والتي تحتضنها الكويت.
وبحسب بيان اتحاد الكرة ورد لـ الخليج 365، ان " المنتخب العراقي الأولمبي سيواجه ثلاثة منتخبات في التصفيات المؤهلة لنهائيات كاس اسيا للمنتخبات الأولمبية".
الجدول ادناه:
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