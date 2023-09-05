جدول مباريات الأولمبي العراقي في التصفيات الآسيوية

الخليج 365 – محليات

تنشر الخليج 365، اليوم الثلاثاء، جدول مباريات منتخبنا الاولمبي في التصفيات الاولية المؤهلة لنهائيات كاس آسيا دون 23 عاماً والتي تحتضنها الكويت.