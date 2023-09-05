انت الان تتابع خبر مغامر روسي ينفذ تحدياً خطيراً بمرور 5 سيارات من تحت قدميه (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - فقد وقف على برج خشبي ارتفاعه لا يتعدى المترين في الوقت الذي تأتي 5 سيارات وتمر من تحته في مغامرة خطيرة تحبس الأنفاس.

أتت مغامرة تشيبوتاريف بعد أيام من فشله في القفز بالسيارة من منحدر على بناية ارتفاعها 4 طوابق إلى سطح مبنى مجاور في كارمادون، بأوسيتيا الشمالية.

فقد اصطدمت السيارة بالمبنى المجاور لتسقط محطمة على الأرض.

بعد تجربته المرعبة، نشر تشيبوتاريف اعترافًا بأنه تعرض لإصابات في ساقيه وقدميه واضطر للذهاب إلى المستشفى وقضاء بعض الوقت في الفحوصات للتأكد من سلامته وعدم تعرضه لإصابات خطيرة بعد هذا السقوط المروع.

يذكر أن تلك ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها تشيبوتاريف لحادث خطير، إذ تعرض قبل عامين لكسر في عموده الفقري أثناء محاولته القفز بسيارة من فوق النهر.