شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة هيكل للصحافة العربية تحتفل بالذكرى المئوية لميلاد "الأستاذ" السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية، عن تنظيم الاحتفال بالذكرى المئوية لميلاد الكاتب الصحفى محمد حسنين هيكل وحفل تسليم جائزة "محمد حسنين هيكل للصحافة العربية" لعام 2023 في دورته السابعة للعمل الصحفي على اختلاف منصاته ومنابره الراسخ منها والوافد، السبت القادم.

يقام الحفل في المتحف القومي للحضارة المصرية "المسرح الرئيسي"، يوم السبت الموافق 23 سبتمبر في تمام الساعة 5:30 مساءً، بحضور نخبة من الشخصيات العامة ورجال الإعلام والصحافة والشخصيات العامة البارزة.

يذكر أن المؤسسة تسعى منذ نشأتها في عام 2007 إلى تعزيز وتنمية خبرات العاملين بالمجال الصحفي، بالإضافة إلى مكافأة الشباب حتى يتميزوا في أعمالهم الصحفية. كما تعمل على أن تكون عوناً لهم في تطوير مهاراتهم وأدواتهم واستكمال ما تتطلبه المهنة من مواكبة لما هو جديد، حيث تقدم المؤسسة جائزتين تشجيعيتين للاحتفاء بالتميز في العمل الصحفي، وتبلغ قيمة كل جائزة 250 ألف جنيه مصري، وتهدف مؤسسة هيكل من خلال هذه الجوائز إلى مكافأة الصحفيين العرب شبانا أو شابات تميزوا في مجمل أعمالهم الصحفية خلال العام 2022.