شكرا لقرائتكم خبر عن بدء جلسة لجنة الدين العام وعجز الموازنة بالمحور الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انطلقت منذ قليل، جلسة لجنة الدين العام وعجز الموازنة، بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، والتي تعقد لمناقشة بدائل خفض الدين العام، وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي.

وبدأت الجلسة بالسلام الوطني بحضور أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، وممثلي القوى السياسية، وكذلك ممثلي الاتحاد الأوروبي، والدكتور أحمد كوجك نائب وزير المالية.

وأكد مقرر لجنة الدين العام بالحوار الوطني علي أهمية هذا الموضوع، مشدداً علي أهمية الخروج علي توصيات قابلة للتنفيذ علي أرض الواقع لرفعها للقيادة السياسية.

ويتضمن جدول أعمال جلسات اليوم، عقد لجنة التضخم وغلاء الأسعار، جلستين لمناقشة ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطنين. ‏

‏ كما تعقد لجنة الدين العام وعجز الموازنة، جلسة حول بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي. ‏

‏كما تعقد لجنة الصناعة جلسة، بعنوان أهداف وخريطة الصناعة فى المديين القصير والمتوسط: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة.