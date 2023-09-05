طبيبة روسية توضح متى تكون المضادات الحيوية مضرة للصحة

بغداد - ياسين صفوان - وتقول البروفيسورة رينا زاسلافسكايا كبيرة خبراء معهد الدراسات الفضائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية: "يمكن أن يكون للشخص رد فعل تحسسي تجاه مضادات الحيوية. أي يظهر لديه مثلا الشرى الجلدي مع حكة وتورم الحنجرة وطفح يغطي الجلد، ما يعقد حالته ويطيل من فترة علاجه وشفائه".

ووفقا لها، لا يساعد تناول مضادات الحيوية في حالة إصابة الشخص بعدوى الجهاز التنفسي، لأنها غالبا ما تكون فيروسية.

وتقول: "يجب أن نفهم أن مضادات الحيوية ليست فعالة ضد الفيروسات".