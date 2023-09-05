شكرا لقرائتكم خبر عن فخرى الفقى يوصى بإعادة النظر فى المنظومة الضريبية وترشيد الإنفاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال كلمته بجلسة الدين العام بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، إن هناك محاولات للحديث عن استراتيجية استباقية لإدارة الدين العام.

وأضاف فخري الفقي، إنه يوجد نوعين من المقاييس ( كمية) وهي عبارة عن ٨ معايير ، وهناك مؤشرات نوعية نعرف منها استدامة الدين العام وتشمل الناتج المحلي الإجمالي و الفائض العام، لافتًا إلى أن وكالة كابيتال انتلجنس رفعت النظرة المستقبلية للدين الخارجي طويل الأجل في مصر و مستقرة للدين الداخلي.

وشدد على ضرورة وضع استراتيجية استباقية نحو استدامة الدين العام، مع ‏اعادة النظر في المنظومة الضريبة وترشيد الانفاق.

واقترح فخري عددًا من التوصيات ، تضمنت وضع محددات الإنفاق و إعادة تعديل الضرائب ، مشيرا أن العجز في الموازنة هو الأهم ولكن سعر الصرف وغيره هي مسائل وقتية و لكنها مؤثرة.