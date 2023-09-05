شكرا لقرائتكم خبر عن فخرى الفقى يوصى بإعادة النظر فى المنظومة الضريبية وترشيد الإنفاق والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف فخري الفقي، إنه يوجد نوعين من المقاييس ( كمية) وهي عبارة عن ٨ معايير ، وهناك مؤشرات نوعية نعرف منها استدامة الدين العام وتشمل الناتج المحلي الإجمالي و الفائض العام، لافتًا إلى أن وكالة كابيتال انتلجنس رفعت النظرة المستقبلية للدين الخارجي طويل الأجل في مصر و مستقرة للدين الداخلي.
وشدد على ضرورة وضع استراتيجية استباقية نحو استدامة الدين العام، مع اعادة النظر في المنظومة الضريبة وترشيد الانفاق.
واقترح فخري عددًا من التوصيات ، تضمنت وضع محددات الإنفاق و إعادة تعديل الضرائب ، مشيرا أن العجز في الموازنة هو الأهم ولكن سعر الصرف وغيره هي مسائل وقتية و لكنها مؤثرة.
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