شكرا لقرائتكم خبر عن حزب مصر أكتوبر: استضافة المؤتمر العالمى للسكان تعكس نجاحات الدولة فى مواجهة القضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، أن استضافة مصر للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية بملف الصحة والسكان، موضحة أن ملف الصحة والسكان أحد الملفات التي تحظى باهتمام كبير من جانب القيادة السياسية.

وأضافت مديح، في بيان لها، أن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، سيكون فرصة لتجديد التزامات مصر الدولية تحو القضايا السكانية وتحقيق الاستفادة القصوى من العائد الديموغرافي، لافتة أن المشكلة السكانية تمثل في الوقت الراهن تحديا كبيرا كونها تلتهم ثمار التنمية كما تسبب ضغط على سوق العمل؛ وبالتالي أصبحت مشكلة الزياة السكانية تحديا رئيسيا أمام الحكومة المصرية.

وأوضحت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن المشكلة الزيادة ليست مشكلة الحكومة فقط بل مشكلة شعب ودولة كما أنها قضية مصير، وحلها يكون من خلال تكاتف الحكومة والمؤسسات والشعب وتوحيد القدرات حتى نستطيع تنفيذ برنامج سكاني متوازن، مشيدا بإطلاق وزير الصحة والسكان الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030 والتي ستكون خارطة طريق لمواجهة التحديات السكانية.

وأشارت مديح، إلى أن الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030 تُبنى على 7 محاور، وهما(ضمان الحقوق الإنجابية، الإستثمار فى الطاقة البشرية، تدعيم دور المرأة، التعليم والتعلم، الإتصال والإعلام من أجل التنمية، محور السكان والبيئة "التغيرات المناخية وديناميكية السكان"، محور حوكمة الملف الســـكاني)، مؤكدة أن الاستراتيجية تستهدف تحقيق التوازن بين السكان والتنمية.

وتابعت رئيس حزب مصر أكتوبر: الزيادة السكانية مشكلة كبيرة تدفع ثمنها الدولة المصرية كما قال الرئيس السيسي خلال المؤتمر، وأن الاستقرار والأمن أحد عناصر معالجة النمو السكاني، مشددة على أهمية أن ننفذ برنامج سكاني متوازن.