انت الان تتابع خبر المرور العامة: قرار جديد يخص الدراجات النارية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365: "‏حصلت موافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءاً على ما عرضه من مقترح وزير الداخلية، وبمتابعة ميدانية من قبل مدير المرور العام، إذ تمت المباشرة بتسجيل الدراجات بكافة انواعها ذات العجلتين وذات الثلاث عجلات ومن ضمنها (التكتك والستوتة) ذات المحرك (40) cc فما فوق والتي لا تحمل اوراقا ثبوتية خلال مدة أقصاها 90 يوم اعتباراً من تاريخ 1‏/9‏/2023".ودعت المديرية، "أصحاب هذه الدراجات مراجعة مجمعات تسجيل المركبات وإصدار إجازات السياقة في بغداد والمحافظات لسحب استمارة التسجيل وفحص الدراجة، ومن ثم مراجعة الهيئة العامة للجمارك لأكمال الإجراءات وحال ورود القرص من الهيئة العامة للجمارك إلى مديرية المرور العامة يتم تسجيلها بصورة أصولية".

‏أما بخصوص الدراجات النارية التي تحمل الأوراق الثبوتية، أكد البيان، أن "العمل مستمر بتسجيلها وبنفس المدة".

