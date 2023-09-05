انت الان تتابع خبر عراقيان بين أشهر 10 نجوم يوتيوب عرب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - نور نعيم الجنسية: عراقية

مكان الإقامة: الإمارات

الفئة: منوعات

رقم المشاهدات: 2.8 مليار مشاهدة

عدد المشتركين: 20.3 مليون مشترك أطلقت نور نعيم المشهورة بلقب نور ستارز قناتها قبل نحو عقد من الزمن، ولديها 14.1 مليون متابع على انستغرام أيضا.

في يناير/ كانون الثاني 2023، أطلقت برنامجها ستارز بودكاست الذي جمع، منذ ذلك الحين، أكثر من 16.5 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.

وقد ظهرت نعيم مع المغني العراقي سيف نبيل ودي جي أصيل في أغنية "بنت البلد"، كما تعاونت مع علامات الأزياء ومستحضرات التجميل التجارية (SHEIN)و (American Eagle) و (M.A.C) و(Maybelline).. في يناير/ كانون الثاني 2023، أطلقت برنامجها ستارز بودكاست الذي جمع، منذ ذلك الحين، أكثر من 16.5 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.وقد ظهرت نعيم مع المغني العراقي سيف نبيل ودي جي أصيل في أغنية "بنت البلد"، كما تعاونت مع علامات الأزياء ومستحضرات التجميل التجارية (SHEIN)و (American Eagle) و (M.A.C) و(Maybelline).. اليكم رابط القناة أمين محمد الجنسية: عراقي

مكان الإقامة: هولندا

الفئة: الألعاب الالكترونية

رقم المشاهدات: 2.5 مليار مشاهدة

عدد المشتركين: 13.9 مليون مشترك إنضم أمين محمد إلى يوتيوب منذ 6 أعوام، وهو يمارس الألعاب الإلكترونية، ويصنع المحتوى من هولندا لمحبي الألعاب الإلكترونية. كما يشتهر بصنع المحتوى الذي يتناول لعبة ببجي للهواتف الذكية التي تسمى "ببجي موبايل". أما أشهر فيديو انتجه فقد شوهد أكثر من 25 مليون مرة. اليكم رابط القناة

بعد أن تعرفنا الى نور نعيم وأمين محمد، اليكم اللائحة الكاملة: من الألعاب الإلكترونية ومستحضرات التجميل إلى مدونات الفيديو العائلية، هذه أكثر قنوات صانعي المحتوى العرب جذبا للمشتركين على موقع يوتيوب في الشرق الأوسط. علما أن البيانات المتعلقة بأعداد المشتركين والمشاهدات هي حتى 8 أغسطس/ آب 2023. • شفا يوسف في المرتبة الأولى الجنسية: إماراتية

مكان الإقامة: الإمارات

الفئة : الأطفال

رقم المشاهدات: 21.8 مليار مشاهدة

عدد المشتركين: 38.7 مليون مشترك أطلقت يوسف قناتها في عام 2015 وجذبت صانعة المحتوى ، البالغة من العمر 11 عامًا، 6.6 مليون مشترك و 4.3 مليار مشاهدة منذ يونيو/ حزيران 2021 اليكم رابط القناة

• حسن سليمان في المرتبة الثانية الجنسية: صومالي

مكان الإقامة: الإمارات

الفئة: الألعاب الإلكترونية

رقم المشاهدات: 4.7 مليار مشاهدة

عدد المشتركين: 31.6 مليون مشترك يعرف سليمان بتصوير مقاطع الفيديو للألعاب الإلكترونية، ويشتهر بحس الدعابة ولقبه "أبو فله". اليكم رابط القناة

• محمد مشيع في المرتبة الثالثة الجنسية: سعودي

مكان الإقامة: الإمارات

الفئة: عائلية

رقم المشاهدات: 17.6 مليار مشاهدة

عدد المشتركين: 22.6 مليون مشترك أطلق مشيع وعائلته قناة عائلية للترفيه، تشمل مقاطع فيديو قصيرة في هيئة نصوص مسرحية "اسكتشات ومقالب عام 2010.

في عام 2021، أعلنت قناة الأطفال (Spacetoon) في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إطلاق مسلسل الرسوم المتحركة "عائلة مشبع". اليكم رابط القناة

• سيد هاشم في المرتبة الخامسة الجنسية: بحريني

مكان الإقامة: البحرين

الفئة: الألعاب الالكترونية

رقم المشاهدات: 8.8 مليار مشاهدة

عدد المشتركين: 19 مليون مشترك يصنع سيد محتوى للألعاب الإلكترونية، ويصور مقاطع الفيديو لنفسه خلال لعب لعبة معينة، محاولاً التعرف على الهدف منها، وتعليم الجمهور طريقة لعبها، مقدما النصائح وكاشفا للحيل. اليكم رابط القناة

• أنس مروة وأصالة المالح في المرتبة السادسة الجنسية: سوري كندي وسورية أميركية

مكان الإقامة: أميركا

الفئة: عائلية

رقم المشاهدات: 3 مليارات مشاهدة

عدد المشتركين: 14.4 مليون مشترك ينتج مروة والمالح مدونات الفيديو في قناة "انصالة فاميلي" ويصوران المقالب والتحديات منذ عام 2017. في يناير/ كانون الثاني 2021، أطلقا القناة التي تصنع المحتوى باللغة الإنجليزية.

اليكم رابط القناة

https://www.youtube.com/@AnasalaFamily • نارين عمارة في المرتبة السابعة الجنسية: سورية سويدية

مكان الإقامة: الإمارات

الفئة: منوعات

رقم المشاهدات: 2.2 مليار مشاهدة

عدد المشتركين: 14.1 مليون مشترك تضم القناة محتوى متنوعا يشمل أفكارًا عن أسلوب الحياة، ومقالب وألعاب وتحديات. وقد تعاونت مع علامات تجارية مثل (Vichy), (Maybelline) اليكم رابط القناة