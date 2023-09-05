انت الان تتابع خبر للإفراج عن موظف سويدي محتجز.. الاتحاد الأوروبي يضغط على طهران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت السويد والمفوضية الأوروبية أمس الاثنين: هناك مواطن سويدي محتجز في إيران، وذلك عقب تقرير نشر في صحيفة "نيويورك تايمز".

وأكد بوريل، اليوم الثلاثاء، أن "الرجل المقصود هو يووان فلوديروس الذي وصفه بأنه "مواطن سويدي يعمل لصالح الاتحاد الأوروبي ومحتجز بشكل غير قانوني في إيران منذ 500 يوم".



وقال بوريل على هامش اجتماع لوزراء التنمية بدول الاتحاد الأوروبي في قادش بإسبانيا: "أريد التأكيد أنني بشكل شخصي وكل فريقي، على جميع مستوياته، وبالتنسيق الوثيق مع السلطات السويدية وعائلته، نضغط على السلطات الإيرانية للإفراج عنه".

وأردف أن "مسألة سجنه أُثيرت بشكل متكرر مع السلطات الإيرانية. وتابع "في كل مرة نعقد اجتماعًا دبلوماسيًّا، على كل المستويات، نطرح المسألة على طاولة الحوار".

وأضاف "نعمل عملًا حثيثًا من أجل حرية السيد فلوديروس وسنواصل فعل ذلك. هذا على جدول أعمالنا وفي قلبنا ولن نتوقف حتى يتحرر السيد فلوديروس".

