انت الان تتابع خبر بعد قرار روسي سعودي.. أسعار النفط تتجاوز حاجز 90 دولارا للبرميل والان مع التفاصيل

وتزامن ذلك مع قرار سعودي، حيث أشارت المملكة إلى أنها "ستمدد خفضا طوعيا لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا 3 أشهر إضافية".

بغداد - ياسين صفوان - وقالت موسكو إنها "ستمدد تخفيضات صادرات النفط البالغة 300 ألف برميل في اليوم حتى نهاية العام الجاري 2023".

وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية أن المملكة "ستقوم بتمديد الخفض الطوعي، البالغ مليون برميل يوميا، والذي بدأ تطبيقه في شهر تموز 2023، وتم تمديده ليشمل شهري اب وايلول، لثلاثة شهور أخرى، أي حتى نهاية شهر كانون الاول من عام 2023 وبذلك سيكون إنتاج المملكة في أشهر تشرين الأول وتشرين الثاني وكانون الاول القادمة، ما يقارب 9 ملايين برميل يوميا".

وبين المصدر أنه "ستتم مراجعة قرار هذا الخفض، بشكل شهري، للنظر في زيادة الخفض، أو زيادة الإنتاج".

كما أوضح المصدر أن "هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض الطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه السعودية في شهر نيسان من عام 2023، والممتد حتى نهاية شهر كانون الاول من عام 2024".

وأكد المصدر أن "هذا الخفض التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول "أوبك+" بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.