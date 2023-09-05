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التربية: قرارات جديدة تخص تنوع التعليم ونظام المحاولات (وثيقة)

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة بحسب وثيقة اطلعت الخليج 365 عليها، ان "وزارة التربية قررت إلغاء تنوع التعليم (الاحيائي والتطبيقي) بدءاً من العام ٢٠٢٣-٢٠٢٤، واعتبار العام الدراسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣ سنة عدم رسوب لطلبة الصف السادس الاعدادي ( الاحيائي والتطبيقي) الراسبون للسنة الأولى ويتم تحويلهم الى الفرع العلمي".

وأضافت انه "تم إيقاف العمل بنظام ( المحاولات) هذا العام والاعوام الدراسية القادمة ".

الوثيقة ادناه:

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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