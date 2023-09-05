شكرا لقرائتكم خبر عن المقرر العام للمحور الاقتصادى: لا يمكن تجزئة الإصلاح الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد جلال المقرر العام للمحور الاقتصادي، أن جلسة الدين العام وعجز الموازنة شهدت مجموعة من المقترحات شديدة الجودة والجدية، ومنها من يستحق التفكير فيه، مشيرا إلى أن الدكتور طلعت خليل والدكتور هبه واصل سيقوموا بصياغة هذه المقترحات ورفعها إلى مجلس الأمناء.

وأكد جلال فى كلمته بلجنة الدين العام وعجز الموازنة، بالحوار الوطني أن المشكلة الاقتصادية مترابطة، مؤكدا أن الإصلاح الاقتصادى لا يمكن تجزئته.

وأشار المقرر العام للمحور الاقتصادي، إلى أهمية أن يكون هناك مقترح اقتصادى وروشتة اقتصادية تتفق فيما بينها فى المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن ميزة الحوار الوطنى الحقيقية أن كل الموضوعات فى الشأن الاقتصادى كانت ضمن اللجان كبير التي شملت عدد من كبير المقترحات.

وتابع جلال: لدينا مشكلة اقتصادية والمواطن طالما يشتكي إذا فهناك مشكلة اقتصادية لأن المواطن دائما على حق، ولا بد أن نلبى طلاب المواطن.

وأوضح المقرر العام: "وصلنا إلى مرحلة نريد برنامج اقتصادي يتعامل مع الاقتصاد فى كل جوانبه ويعمل نوع من التنمية الحقيقية".